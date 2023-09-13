استشاري تغيرات مناخية بالأمم المتحدة: المنطقة تشهد ظواهر جوية متطرفة  

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، إن الظواهر المناخية التي شهدناها خلال الـ 5 سنوات الماضية، توصف بأنها ظواهر متطرفة، فنجد تارة حرارة مرتفعة جدا، ومنخفضة جدا تارة أخرى، وموجات مطر بكميات غير معتادة، وهذه الكميات تتسبب في فيضانات مفاجئة.

المنطقة العربية

وأضاف الدكتور سمير طنطاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن ما حدث في ليبيا ظاهرة جديرة بالدراسة، فالإعصار حدث في منطقة مغلقة، على الرغم من أن الأعاصير تحتاج إلى مساحات كبيرة مثل المحيطات، حتى تتشكل وتتحمل بكميات كثيرة من المياه.

التغيرات المناخية

وأكد سمير طنطاوي، أن وجود أمطار وأعاصير في هذه الفترة من السنة أمر مستجد على المنطقة، وجدير بالدراسة، وعلماء الأرصاد والمناخ سيقوموا بدراسة الأمر.

وعن سؤال هل تضرب التغيرات المناخية المنطقة العربية فقط، أجاب: «مش منطقتنا بس لكن بتضرب في كل مكان زي الصين وأمريكا الجنوبية والشمالية وإفريقيا، وهذه الآثار نتيجة زيادة الاحتباس الحراري في طبقات الغلاف الجوي».