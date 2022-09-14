أستاذ سكر: له عدة أنواع.. وأحدها يصيب الأطفال والشباب قبل الأربعين

قالت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ السكر بـ«قصر العيني»، ورئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم، إن الإصابة بمرض السكر تنتج بسبب حدوث تلف في بعض خلايا البنكرياس، التي تقوم بإنتاج الأنسولين، مما يترتب علية إفراز البنكرياس كمية أقل من الأنسولين المطلوب، وفي بعض الأحيان لا يستطيع البنكرياس إفراز الأنسولين إطلاقا، ومن ثم يتراكم السكر ويرتفع مستواه في الدم، وتنعدم قدرته على دخول خلايا الجسم لإنتاج الطاقة اللازمة لأنشطة أجهزة الجسم المختلفة.

الأنسولين هو الهرمون الذى يفرز بواسطة غدة البنكرياس

وأوضحت «إيناس»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الأنسولين هو الهرمون الذي يفرز بواسطة غدة البنكرياس، وهوالمسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم، كما يزداد إفرازه من البنكرياس بعد تناول الوجبات لكي يتيح للجسم الاستفادة من السكر الناتج عن الوجبة.

مشيرة إلى أن مرض السكر له أكثر من نوع، النوع الأول، وهو المعتمد على الأنسولين، والذي يصبب الأطفال والشباب قبل سن الأربعين، والنوع الثاني، وهو غير المعتمد على الأنسولين والذى يصيب البالغين بعد سن الأربعين، وسكر الحمل، وهناك أيضا الأنواع الثانوية.

وأضافت «إيناس» أن السكر قد يحدث نتيجة لتناول بعض الأدوية مثل الكورتيزون، ومدرات البول، والهرمونات، وحبوب منع الحمل في بعض الأحيان، منوه إلى أن أكثر أنواع السكر انتشاراً هو النوع الأول، حيث يمثل حوالي 5% إلى 10% من مرضى السكر، ويتم علاج هؤلاء المرضى عن طريق حقن الأنسولين، لأن غدة البنكرياس في هذه الحالة تنتج كميات غير كافية من الأنسولين، أو قد لا تنتج الأنسولين على الإطلاق.

واحد من كل خمسة أطفال مصاب بالسمنة

كما أشارت إلى أن سبب هذا النوع من السكر هو الاستعداد الجيني، واضطراب المناعة، والإصابة ببعض الفيروسات، وغالبا ما يكون المرضى من هذا النوع مصابين بالنحافة، وهم أكثر عرضة للإصابة بالغيبوبة الكينونية.

وتابعت: أن هناك تداخل بين النوع الأول والثاني من مرض السكر، ترتب عليه انتشار مرض السكر من النوع الثاني في الشباب والأطفال، وذلك بسبب تناول الوجبات الجاهزة التي تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية، وعدم ممارسة الرياضة، وتناول المشروبات الغازية.