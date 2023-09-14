استشاري طب أطفال: نقص الوزن وتناول كميات طعام كبيرة من أعراض السكر

حذرت الدكتورة رشا العدوي، استشاري الأطفال ومتخصصة في أمراض الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال، الأمهات، من علامات تظهر على الطفل المصاب مبكرا بالسكري من النوع الأول، منها تناول كميات كبيرة من الطعام، مع نقص الوزن، وكذلك التبول كثيرا.

الحالات المبكرة

تابعت استشاري الأطفال ومتخصصة في أمراض الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «الطفل في الحالات المبكرة بيكون ضعيف عينه داخله لجوه، لكن لو في حالات متأخرة، بيصل إلى مرحلة فقدان الوعي والقيئ حتى يصل إلى الغيبوبة».

المرحلة الأولى

واستكملت: «لازم كل أم تراعي كل هذه الأعراض على طفلها بشكل جيد، لأن العلاج فى المرحلة الأولى له نتائج جيدة، لكن لو وصلنا لمراحل متأخرة، بيكون صعب، ويكون فيه مضاعفات».