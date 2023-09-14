سفير كازاخستان يبحث أوجه التعاون العلمي والاقتصادي مع محافظة القليوبية

أشاد السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، بالعلاقات بين مصر وأذربيجان في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية، مشيرا إلى رغبة جمهورية كازاخستان في عمل زيارة رسمية لمحافظة القليوبية في الثامن من أكتوبر المُقبل، لدراسة كافة الاقتراحات للتعاون المشترك بين المحافظة وجامعة بنها، والتي من شأنها تعزيز العلاقات بين الدولتين والنهوض بهما في كثيرٍ من المجالات.

ووجه السفير خيرات لاما، الدعوة إلى محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها لزيارة جمهورية كازاخستان، للتعرف على معالم الجمهورية وكيفية الاستفاده القصوى والتعاون في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال زيارة سفير كازاخستان اليوم لمحافظة القليوبية، ولقاءه باللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

تعاون مشترك بين جامعة بنها وجامعات كازاخستان

بدأت الزيارة باستقبال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها السفير، والوفد المرافق، لبحث سبل التعاون المشترك على المستوى الأكاديمي والبحثي بين الجامعة، والجامعات الكازاخستانية بحضور السكرتير الأول للسفارة طلعت إلياس، ومساعد السفير أنس عادلبيكوف.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي خلال الزيارة، إن اللقاء تناول تعزيز الاتفاقيات الخاصة بتطوير التعاون الثنائي بين جامعة بنها والجامعات الكازاخستانية، مشيرا إلى أن جامعة بنها تربطها علاقات تعاون مع جامعة الفارابي الوطنية بكازاخستان منذ عدة سنوات، كما تم مناقشة الفاعليات الثقافية التي تقوم بها السفارة بمناسبة مرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر بيبرس.

محافظ القليوبية يستقبل سفير كازاخستان

في سياق متصل استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية السفير فى زيارته الأولى لمبنى ديوان عام محافظة القليوبية، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكازاخستانية، واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات بين البلدين.

محافظ القليوبية يرحب بسفير كازاخستان في القاهرة

رحبَّ محافظ القليوبية بسفير جمهورية كازاخستان في القاهرة والوفد المُرافق له في زيارتهم الودية الأولى لمبنى ديوان عام المحافظة، مُشيراً إلى أن مصر تُقدر وتَعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان.

وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين محافظة القليوبية ومحافظة أتيراو، من خلال بحث إبرام إتفاقية تعاون مُشترك بين محافظة القليوبية ومحافظة أتيراو بكازاخستان، لتعظيم الاستفادة وتبادل الخبرات بين المحافظتين، من حيث الزراعة وتبادُل المُنتحات الزراعية، علاوة على التعاون المُشترك في مجالات الصناعة والثقافة والرياضة والإنتاج الحيواني.

وأوضح السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، بأن جمهورية كازاخستان تشتهر بالإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية، حيث يبلُغ إنتاج القمح في جمهورية كازاخستان 20 مليون طن في العام، كما تتسم جمهورية كازاخستان بجلود الماشية التي تُستخدم في صناعة الجلود.

وأشار السفير إلى أهمية تبادل الخبرات الفنية بين القليوبية واتيراو فى كافة المجالات، مُشيراً إلى أن عدد سُكان دولة كازاخستان يبلُغ 20 مليون نسمة، لافتاً إلى أنه يزور مصر سنويا 200 ألف سائح كازاخستاني، ما يدعو إلى ضرورة وأهمية تفعيل التعاون المُشترك بين البلدين عامة وبين محافظة القليوبية ومحافظة اتيراو خاصة.

وأهدى محافظ القليوبية درع المحافظة للسفير، مُعرباً عن سعادته بهذه الزيارة المُثمرة والبناءة، مؤكداً أن مصر تُعد أجمل مقصد سياحي، كما أهدى السفير، كتبا عن معالم جمهورية كازاخستان ومحافظة أتيراو، مُشيداً بحسن استقباله والوفد المرافق له على أرض القليوبية.