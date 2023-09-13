تخريج دفعة جديدة من المتدربات على التفصيل والخياطة في القليوبية

اختتمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية فعاليات دورة التدريب على مهنة التفصيل والحياكة، وتخريج دفعة جديدة من المتدربات، والبالغ عددهن 17 سيدة، وذلك بعد انتهاء فترة التدريب بواقع شهرين متتاليين.

وسلمت المديرية شهادات إتمام البرنامج التدريبي المجاني لأكثر من 20 متدربا بوحدة التدريب المتنقلة بقرية طحوريا – شبين القناطر، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في القرى الأكثر احتياجا، ومبادرة «مهنتك مستقبلك» لتدريب الشباب.

وأضاف أن تنظيم الدورات التدريبية على مهن التفصيل والحياكة، جاءت في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، الذي وجه بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة ولائقة، أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تحسن مستويات معيشتهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تدريب الشباب من الجنسين

من جانبها، قالت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، في تقريرها للوزارة أنه فيما يخص وحدة التدريب المتنقلة بقرية طحوريا، فقد تضمنت ثلاث مهن (التفصيل والخياطة – كهرباء تركيبات - السباكة الصحية)، يجرى تدريب الشباب من الجنسين راغبي التدريب عليها، بمعدل 270 ساعة تدريبية فى الشهر بواقع 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة، و60 ساعة على مهنة كهرباء التركيبات، و60 ساعة على مهنة السباكة الصحية.