إقبال كبير على تخفيضات معارض «أهلا مدارس» في القليوبية

كشف عيد عبدالله، مدير مدرية التموين بمحافظة القليوبية، آخر مستجدات وحجم الإقبال على معارض أهلا مدارس داخل المحافظة.

تخفيضات تبدأ من 20%

وقال عيد عبدالله، في تصريحات له في برنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي إم سي»، «أنه تم افتتاح معرض أهلا مدارس بميدان المؤسسة بحي شبرا الخيمة كما تم افتتاح معرض أهلا مدارس في بنها»

وأضاف عيد عبدالله أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على معارض أهلا مدارس لأن المعرض يوفر كافة المستلزمات الدراسية الخاصة بالطلاب، ومعارض أهلا مدارس بها تخفيضات تبدأ من 20 % وتصل لـ50 % في بعض المستلزمات، وتعرض سلع غذائية بأسعار منخفضة».

كافة السلع الغذائية

وأكد عيد عبدالله، أنه يتم استهداف إقامة 5 معارض تم افتتاح معرضين، وقريبا في قليوب وبنها والقناطر والإقبال عال جدا من قبل الجماهير لأن المعرض به كل المستلزمات من أحذية والزي المدرسي وأدوات مدرسية وكافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق.