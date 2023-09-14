وزير الدفاع ينقل تحيات الرئيس السيسي للمشاركين بـ«النجم الساطع» 2023

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجميع القوات المشاركة في تدريب النجم الساطع 2023، مرحباً بهم على أرض بلدهم الثاني مصر.

وشارك في فعاليات تدريب النجم الساطع 2023، الذي انعقد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، 32 دولة أخرى، بالإضافة إلى «القاهرة» و«واشنطن» بأكثر من 8 آلاف مقاتل ومراقبين.

وأضاف المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، في تصريحات له قبل قليل، أن وزير الدفاع أشاد بالمستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات والقدرة على إدارة مهمة مشتركة باحترافية بعد الاستفادة من تبادل الخبرات بالشكل الأمثل، وأشاد بالمستوى المتميز والقدرات الفنية والمهارية التي تتمتع بها القوات من كافة الدول المشاركة بالتدريب.

كما أشاد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالأداء المتميز للعناصر المنفذة للأنشطة وقدرتهم على تنفيذ عمل مشترك باحترافية ودقة كما أثنى على المستوى المتميز الذى وصل إليه التدريب خلال كافة المراحل التي تم تنفيذها.