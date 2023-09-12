وزير الدفاع الليبي يثمن دعم مصر لبلاده بعد كارثة العاصفة دانيال

ثمن وزير الدفاع بالحكومة الليبية أحميد حومة اليوم الثلاثاء، الدعم المصري والدور الكبير الداعم لليبيا في المحنة التي تمر بها البلاد، موجهًا التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والجهات التنفيذية والشعبية في البلاد، على الموقف الداعم لليبيين في الكارثة التي تعصف بالبلاد، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الليبية «وال».

ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا

وأكد على تقدير الجانب الليبي للموقف المصري الداعم للأشقاء في كل الظروف، مشيرًا إلى أن عددا من المدن الليبية تعرضت لأضرار جسيمة خاصة مدينة درنة التي تم إعلانها منكوبة.

وأوضح «حومة» أن عدد الضحايا تجاوز 2000 قتيل والمفقودين بالآلاف في مدن المنطقة الشرقية لليبيا.

الرئيس السيسي يوجه بتقديم الدعم لليبيا

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب.

كما تقدم الرئيس السيسي، بخالص العزاء إلى الشعب الليبي في ضحايا العاصفة دانيال؛ مؤكدًا تضامن مصر حكومة وشعبًا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، معربًا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معًا.