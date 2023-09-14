«التحالف الوطني»: توزيع 500 كرتونة مواد غذائية وطن لحوم في بني سويف

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، المرحلة الرابعة والعشرين، من قوافل «ستر وعافية»، في محافظة بني سويف، وذلك بمشاركة 19 كيانًا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد، تحت شعار «أسبوع الخير».

وقال ممدوح حلمي، مدير مشروعات جميعة الأورمان بمحافظة بني سويف، إن القوافل لها صدى كبير على الأسر الأولى بالرعاية التي تعمل عليها المؤسسة والتحالف.

الفريق يتضمن 30 متطوعًا

ومن جانبه أوضح، أحمد الجزار، مسؤول بمؤسسسة أبو هشيمة الخير، أن الفريق يتضمن 30 متطوعًا في مركز الفشن والمراكز المجاورة لتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية وطن لحوم، ضمن قطار الخير في محافظة بني سويف.

مشاركة 19 كيانًا في القافلة

يأتي ذلك بمشاركة في القافلة 19 كيانًا من كيانات التحالف وهي «جمعية مصطفى محمود - مؤسسة مصر الخير - جمعية جمال الجارحي للتنمية المجتمعية - مؤسسة أبو العينين الخيرية - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة مصر - بنك الطعام المصري - جمعية الأورمان - جمعية رسالة - مؤسسة راعي مصر للتنمية - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - مؤسسة بهية - بنك الشفاء المصري – حياة كريمة – أسقفية الخدمات – الصديقية – نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع – حياة كريمة - جمعية رعاية مرضى الكبد»، بمشاركة أكثر من 3000 متطوع وموظف وتنفيذي.