حملة «طرق أبواب» التابعة للتحالف الوطني تصل إلى بني سويف

توجهت مبادرة «طرق أبواب» إلى محافظة بني سويف، من أجل تقديم الخدمة الغذائية للأهالي الأكثر احتياجا، وذلك في إطار عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على دعم الأهالي الأكثر احتياجا في القرى والنجوع الفقيرة والمحافظات الحدودية، من خلال المبادرات المختلفة التي من شأنها تقديم الدعم لتلك الأسر والأهالي من محدودي الدخل.

طرق أبواب في بني سويف

وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وصلت مبادرة «طرق أبواب» إلى محافظة بني سويف، ومبادرة يقوم بتنظيمها بنك الطعام المصري، عضو التحالف، وجرى من خلال المبادرة توزيع كراتين غذائية على الأهالي الأكثر احتياجا في القرى والنجوع المختلفة في محافظة بني سويف.

كراتين غذائية ولحوم

وتحتوي الكراتين على العديد من المواد الغذائية المختلفة التي يحتاج إليها المواطن، كالمعكرونة، الأرز والصلصة وغيره من المواد الغذائية المختلفة، وإلى جانب الكراتين الغذائية، تم أيصا توزيع اللحوم على الأهالي الأكثر احتياجا في بني سويف وذلك من قبل جمعية الأورمان.

والجدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يعمل على توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني المختلفة مما يساهم في تقديم الخدمات المتنوعة بالشكل السليم لمستحقيها الحقيقيين.