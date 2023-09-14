«الشباب المصري» يطلق برنامجا وطنيا لتعزيز قدرات العمل في بني سويف

أطلق مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، البرنامج الوطني لتعزيز قدرات قيادات العمل العام في بني سويف تحت شعار «نحو مجتمع مدني فاعل ضمن وثيقة توحيد الجهود»، في إطار تفعيل وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبرعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية

وأوضح مجلس الشباب المصري، في بيان له، أنّ المحاضرة الأولى تحت عنوان «البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية»، وحاضر في الجلسة المستشار وجيه صادق، مستشار مجلس الشباب المصري للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، وفي إطار تعزيز قدرات قيادات العمل العام، وتحت شعار «نحو مجتمع مدني فاعل ضمن وثيقة توحيد الجهود».

التحالف الوطني

وحضر اللقاء عديد من أعضاء التحالف الوطني ورؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية ببني سويف، بحضور عدد من شباب المحافظة، بحضور الأتاذ بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ومنى عبد الله عضو مجلس النواب، وأمل عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، و جهاد محمد المنسق العام لمشروع الحرف اليدوية بمجلس الشباب المصري.