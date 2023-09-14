التحالف الوطني: توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية في قرية سدس الأمراء ببني سويف

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، قافلة «ستر وعافية» رقم 24 في قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، وذلك لتقديم خدمات متنوعة بمشاركة 19 كيانا من التحالف الوطني، لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد، تحت شعار «أسبوع الخير».

قرية سدس الأمراء

وقال محمد مصطفى، مسؤول بمؤسسة أبو هشيمة الخير بمحافظة بنى سويف، إن القافلة تقدم مختلف الخدمات لقرية سدس الأمراء، بالإضافة لأكثر من 1000 كرتونة مواد غذائية وألف لحاف وبطانية و300 هدية للأطفال يتم توزيعها ضمن كرنفال الأطفال.

مؤسسة أبو العنين

ومن جانبه، قال سامح الصبري، متطوع بمؤسسة أبو العنين، إن القافلة تتضمن حلوى المولد النبوي وحقائب المدارس، بجانب 18 تخصصا طبيا لأهالي القرية وتوزيع الأغذية وأدوات المدارس.

والكيانات المشاركة بالتحالف هي: «جمعية مصطفي محمود - مؤسسة مصر الخير - جمعية جمال الجارحي للتنمية المجتمعية - مؤسسة أبو العينين الخيرية - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة مصر - بنك الطعام المصري - جمعية الاورمان - جمعية رسالة - مؤسسة راعي مصر للتنمية - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - مؤسسة بهية - بنك الشفاء المصري – حياة كريمة – اسقفية الخدمات – الصديقية – نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع – حياة كريمة».