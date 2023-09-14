أمين الفتوى: لا تجعلوا تفسير الأحلام يسيطر على حياتكم

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى «حسناء»، حول تفسير الأحلام وإمكانية حدوثها على أرض الواقع.

المنامات تسيطر على الحياة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «بلاش تخلوا المنامات تسيطر على حياتكم، تلاقي واحد يشوف رؤية يلف على كل الناس وعاوز تفسير وتلاقيه مكدر نفسه بسبب اللي شافه أو فرحان بسبب اللي شافه».

حديث شريف عن الأحلام

وتابع: «لو شفت حلم خير يحمد الله، ولو شاف شر يتفل عن يساره ويقول اللهم اجعله خير، ولازم لا نسأل عن الرؤى وتفسير الأحلام، ممكن يكون العقل الباطن، أو الشيطان بيلعب برأس الإنسان».

واستشهد بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، رَأَيْتُ في المَنَامِ كَأنَّ رَأْسِي ضُرِبَ فَتَدَحْرَجَ فَاشْتَدَدْتُ علَى أَثَرِهِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لِلأَعْرَابِيِّ: لا تُحَدِّثِ النَّاسَ بتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بكَ في مَنَامِكَ وَقالَ: سَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ بَعْدُ، يَخْطُبُ فَقالَ: لا يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ به في مَنَامِهِ».