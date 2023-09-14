إشادات دولية بـمجهودات مصر التنموية لصالح المواطنين

أشادت مؤسسات دولية بمجهودات مصر وتحركاتها الاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تلك التحركات وراء استمرار المشروعات التنموية وحتى لا تتأثر بالأزمة الاقتصادية الأخيرة التى شهدها العالم.

وحظيت المشروعات التنموية المنفذة بتمويل من شركاء التنمية، والتى حصلت على جوائز عالمية، بإشادات مؤسسات التمويل الدولية، نظراً لما تمثله هذه المشروعات من أهمية كبرى للمواطن المصرى، حيث كانت الجهود المستمرة لوزارة التعاون الدولى محل إشادة مستمرة من شركاء التنمية، لا سيما مع إطلاق كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية خلال المبادرات التى جرى إطلاقها فى مؤتمر المناخ.

وقالت د. كارمن راينهارت، نائب رئيس البنك الدولى وكبير الخبراء الاقتصاديين، إن التجربة المصرية فى مجال التعاون الدولى والتمويل الإنمائى تُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق قدر أكبر من الشفافية التى دائماً ما يتم التأكيد عليها خلال اجتماعاتنا فى مجموعة العشرين ومجموعة الدول السبع.

رئيس «الاستثمار الأوروبى»: ما تقوم به مصر تعزيز لجهود تحقيق أهداف التنمية

فيما قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، إن نموذج التعاون التنسيقى المشترك نموذج مهم للغاية لتحقيق التكامل بين شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة. وأوضح ألفريدو أباد، رئيس مكتب بنك الاستثمار الأوروبى بمصر، أن ما تقوم به وزارة التعاون الدولى دور حيوى فى تعزيز الحوار مع الأطراف ذات الصلة، والتنسيق بين شركاء التنمية لضمان المشاركة المتنوعة وتعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت بياتريس ماسر، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أهمية ما تقوم به «التعاون الدولى» لجمع شركاء التنمية على طاولة واحدة لدعم جهود مصر فى تحقيق التنمية المستدامة، مضيفة: «التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى 2020 والموقع التفاعلى الجديد للوزارة، يعرضان مشاركة ومساهمة كافة شركاء التنمية فى دعم هذه الجهود، مما يؤكد الأثر الإيجابى للشراكات الدولية فى مصر». وتعهدت بتعزيز الشراكة مع جمهورية مصر العربية خلال العام المقبل، ودعم القطاع الخاص، لتعزيز إمكانيات مصر وإطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصرى.

وأشادت ليزلى ريد، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، بالجهود التى تقوم بها «التعاون الدولى»، والتى تُعتبر مصدر إلهام لشركاء التنمية، وتمثل دافعاً لمزيد من العمل فى طريق التنمية.

كما أشاد أوفى جيلين، رئيس مكتب التعاون الإنمائى الألمانى بمصر، بالعمل الذى قامت به «التعاون الدولى» لتعزيز الحوار مع شركاء التنمية خلال فترة جائحة كورونا، وإصدار التقرير السنوى الذى يضفى مزيداً من الشفافية على الشراكات الدولية ويسهّل عمل الشركاء.

وقالت مارينا ويس، المديرة القُطرية للبنك الدولى، إن الخطوات التى اتخذتها الوزارة على مستوى إطلاق الموقع الإلكترونى والتقرير السنوى جاءت فى الوقت المناسب وكانت خطوات موفقة، مبدية تطلعها لاستمرار التعاون والعمل. فيما أكدت هايك هارمجارت، مدير منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على تقديرها للدور الذى تقوم به «التعاون الدولى» فى دفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأبدت إعجابها بالموقع الإلكترونى الجديد الذى أطلقته الوزارة لعرض المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بكافة تفاصيلها، وأبدت تطلعها للعمل بشكل مكثف مع وزارة التعاون الدولى لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة فى مصر عقب جائحة كوفيد 19.

وأوضحت د. مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، أن ما طرحته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، حول تجربة مصر فى التمويل الإنمائى، وتدشين منصات التعاون التنسيقى المشترك، يُعد ذا أهمية كبيرة فى ترسيخ مفهوم الشراكة بين الأطراف ذات الصلة ووضع المواطن فى محور الاهتمام، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن خارطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة تعزز بشكل كبير مبادئ الحوكمة والشفافية.

وقال إريك برجلوف، كبير الاقتصاديين فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إن «كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الخاص بمصر يوضح كيف يمكن للدول أن تمسك زمام أمورها فى تحقيق التنمية، وتوجيه التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، لتلبية أولوياتها، كما يُعد دافعاً للمجتمع الدولى نحو التكاتف والتعاون المشترك لتنفيذ خطط التنمية بكفاءة، مع إشراك الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى؛ مجتمع التنمية على مستوى العالم ممتن لصدور مثل هذا الكتاب»، مضيفاً: مما لا شك فيه أن النموذج المصرى فى التعاون الإنمائى فعال ومؤثر، وسيُستخدم من قبَل الكثيرين، ونحن ممتنون بشكل كبير لما أتاحته وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، من فرص لفتح آفاق الحوار حول مستقبل العمل الإنمائى.

وخلال العام الماضى جرى إدراج تقرير للاستثمار العالمى «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» ضمن المبادرات العالمية لتعزيز سياسات الاستثمار فى عام 2022، وفيه حازت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفى» على إشادات دولية متتالية، باعتبارها نموذجاً للمنصات الوطنية لتحفيز العمل المناخى.

وأشاد ممثلو شركاء التنمية مُتعددو الأطراف والثنائيون، خلال مشاركتهم فى الحدث الافتراضى الذى نظمته وزارة التعاون الدولى لإطلاق التقرير السنوى لعام 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل فى ظل عالم متغير»، بخطوة إصدار التقرير وكذلك الموقع الإلكترونى التفاعلى الأول لوزارة التعاون الدولى، والذى يعزز شفافية عرض القصص التنموية المصرية، وبرامج التعاون التنموى مع الشركاء.