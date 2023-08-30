محافظ الشرقية: 60 مليار جنيه تكلفة المشروعات التنموية والخدمية خلال 10 سنوات

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن حجم الاستثمارات في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية تخطى 60 مليار جنيه ونعمل جاهدين للارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال ترؤوسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، وعدد من المسؤولين.

تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالشرقية

ووجّه محافظ الشرقية، مديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات بإعداد حصر للمباني الإدارية والمقار التابعة لكل جهة بالتعاون مع مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالمحافظة، وذلك للوقوف على الحالة الإنشائية لها حفاظا على أرواح العاملين بها والمترددين عليها، وكذلك تكثيف الندوات التثقيفية للعاملين بحجم الإنجازات التي تقوم بها كل جهة والدور الذي تقوم به الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة حياه المواطنين.

وأكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 ، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ خط طرد عزبة خليل العزازي بمركز الزقازيق بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتوفير مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.