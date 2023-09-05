محافظ الغربية: المشروعات التنموية توفر فرص عمل للشباب

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إنه يجب استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية، من أجل تذليل كافة العقبات والانتهاء منها في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم، بمكتبه بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة ومديري الإدارات المالية والسكان، الشؤون القانونية لمناقشة مستجدات الأعمال في تلك المشروعات.

الموقف التنفيذي للمشروعات

وخلال الاجتماع استعرض محافظ الغربية الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

المظهر الحضاري للمحافظة

وأوضح المحافظ أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

كما وجه رحمي بضرورة المتابعة المستمرة لسرعة نهو كافة المشروعات ودخولها الخدمة من أجل تلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء المحافظة.