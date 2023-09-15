لتحقيق أقصى استفادة منه.. 5 إعدادت يجب عليك تفعيلها في هاتفك

هناك العديد من المزايا التي توفرها هواتف أندرويد، ربما لا يعرفها الكثير، فإذا قمت بشراء هاتف جديد يجب عليك تفعيل بعض الإعدادات الموصى بها لتحقيق أقصى استفادة من هاتفك وإطالة عمره الافتراضي، وعمر البطارية، وهو ما نوضحه لكم عبر السطور التالية، وفقًا لموقع «العربية نت».

تفعيل الوضع الداكن

يتيح لك تحويل شاشة هاتفك من بيضاء ساطعة إلى شاشة سوداء، الحفاظ على عمر البطارية من خلال إضاءة عدد أقل من بكسلات الشاشة، كما يعمل على تقليل إجهاد العين.

إعدادات تحسين عمر البطارية

هناك عدد من الإعدادت التي يمكنك القيام بها لإطالة عمر البطارية إلى أقصى حد، والتي من أهمها:

- إيقاف تشغيل سطوع الشاشة التلقائي وضبط شريط التمرير إلى أقل من 50%.

- تفعيل ميزة (البطارية التكيفية)، وتوجد في بعض الهواتف باسم (تحسين البطارية)، وهي ميزة تركز على معرفة كيفية استخدامك للهاتف، وتحديد التطبيقات التي تستخدمها وتوقيت استخدامك لها، ولن تسمح إلا للتطبيقات التي تحتاج إليها باستمرار بالعمل في الخلفية، لتقليل استهلاك طاقة البطارية.

مزايا تخصيص الشاشة الرئيسية

إذا كنت تستخدم مجموعة كبيرة من التطبيقات على هاتفك، فستعاني من وجود الكثير من الأيقونات على الشاشة الرئيسية، ويمكنك التخلص منها بالتالي:

- اضغط مطولًا على منطقة خالية من شاشتك الرئيسية.

- ستظهر لك عدة خيارات اضغط على خيار (إعدادات الرئيسية).

- ابحث عن خيار «إضافة رمز إلى الشاشة الرئيسية»، وقم بإيقافه من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له.

- بمجرد تفعيل هذا الإعداد لن تظهر أيقونات التطبيقات التي تقوم بتثبيتها على الشاشة الرئيسية، ولكن لا يزال بإمكانك إضافة اختصارات عن طريق سحب أيقونة أحد التطبيقات من درج التطبيق.

تفعيل وضع عدم الإزعاج

يعتبر وضع عدم الإزعاج من الأوضاع المُهمة التي تساعدك في التخلص من المكالمات والتنبيهات التي تزعجك أثناء العمل أو النوم، ولتفعيله يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات على هاتفك.

- اضغط على خيار «الأصوات والإشعارات».

- ثم ابحث عن وضع «عدم الإزعاج» وقم بتفعيله.

- يمكنك ضبطه لعدة ساعات وفق ما يناسبك.

تفعيل ميزة تتبع الهاتف Find My Device

يجب عليك تفعيل الإعدادات التي تساعدك في العثور على الهاتف إذا فقدته أو سُرق منك، وذلك بمجرد أن تقوم بتسجيل الدخول إليه باستخدام حساب جوجل الخاص بك، إذ تتيح لك تتبع موقع هاتفك في حالة فقده، أو قفله عن بُعد، أو مسح البيانات الموجودة عليه، ويمكنك التأكد من تفعيل الميزة باتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى (الإعدادات).

- اضغط على قسم (الأمان).

- اضغط على خيار (العثور على جهازي)، والتأكد من أنه مُفعل.

وإن لم يكن كذلك اضغط على زر التبديل الموجود بجواره لتفعيله فور فقدان هاتفك، وذلك عن طريق فتح خدمة تتبع الهاتف، والتأكد من تسجيل الدخول إلى حساب جوجل المرتبط بالهاتف المفقود، وستظهر لك خريطة توضح أماكن وجود جميع الأجهزة المرتبطة بهذا الحساب.