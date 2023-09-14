«اليونسيف»: 300 ألف طفل تأثروا بالعاصفة دانيال بليبيا

أعلنت اليونيسف، أن نحو 300 ألف طفل تأثروا بتداعيات الفيضانات في ليبيا، في ظل الإعصار دانيال الذي ضرب البلاد في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الخميس.

وكشفت ليبيا، عن حالة حداد في البلاد لمدة 3 أيام بعد العاصفة دانيال، وانهيار سدين الأول في مدينة درنة شرق ليبيا، والثاني قريب من المدنية الأمر الذي تسبب في الخسائر الفادحة في البلد المطل على ساحل البحر المتوسط.

وأوضح الهلال الأحمر الليبي، أن أعداد الوفيات تزيد عن 11 ألف شخص مع فقد نحو 20 ألفا، وسط تضارب البيانات حول المصابين والضحايا.