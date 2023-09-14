آخر أخبار ليبيا.. فرض الطوارئ في درنة ورصد 10 مليارات دينار لإعمار المدينة

أعلن جهاز الطوارئ الليبي، مساء اليوم الخميس، رفع حالة الطوارئ في مدينة درنة إلى الدرجة القصوى، بسبب انتشار الجثث بالشوارع، بعد 5 أيام من وقوع العاصفة دانيال في البلد المطل على ساحل البحر المتوسط، بحسب فضائية «العربية»، فيما أعلن البرلمان الليبي عن رصد 10 مليارات دينار ليبي، لإعادة إعمار مدينة درنة، التي أعلنتها الحكومة منطقة منكوبة.

مدينة درنة منطقة منكوبة

وضرت العاصفة شرق ليبيا وكانت مدينة درنة أكبر المتضررين، مع إعلان البلد المدينة منكوبة، وحالة حداد 3 أيام، في ظل طلب مساعدات دولية عقب انهيار سدين في درنة، وارتفاع أعداد الوفيات إلى أكثر من 11 ألف شخص، بحسب الهلال الأحمر الليبي.