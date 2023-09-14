المدير التنفيذي للهلال الأحمر: تجهيز مجموعة كبيرة من فرق الإغاثة إلى ليبيا والمغرب

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، إنه منذ اللحظات الأولى لزلزال المغرب وإعصار دانيال في ليبيا ونحن في تواصل مع الهلال الأحمر المغربي والهلال الأحمر الليبي، للوقوف على الأحداث وتحديد الاحتياجات اللازمة، مشيرًا الى أنه في مثل تلك اللحظات الأولى يكون هناك احتياج إلى المواد الطارئة مثل الخيم وحقائب النظافة الشخصية بالإضافة إلى المواد الغذائية.

تجهيز مساعدات إلى ليبيا والمغرب

وأضاف المدير التنفيذي للهلال الأحمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» أنه تم تجهيز أكثر من 100 طن لدولة المغرب، بالإضافة إلى 100 طن إلى دول المغرب، كما تم تجهيز مجموعة كبيرة من فرق الإغاثة التي تعمل في مجال البحث والإنقاذ من أجل الوقوف والاستعداد للتحرك، قائلًا «تربطنا بالشعبين علاقات وثيقة».

تضامن الفنان تامر حسني

وتابع «كان فيه تضامن من الفنانين في مصر وأولهم الفنان تامر حسني، الذي دائمًا ما يلبي النداء ويتحرك بدافع الإنسانية وحث المتطوعين على التبرع واستكمال مسيرتهم بالإضافة الى أنه قام بعمليات التعبئة والمشاركة».