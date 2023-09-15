وداعا للصيف.. ماذا ينتظر المصريون بعد 7 أيام؟

في غير موعدها المعتاد كل عام، شهدت عدة محافظات سقوط أمطار غزيرة ورعدية، تأثرا بالعاصفة دانيال التي ضربت ليبيا وتسببت في كارثة هناك، رغم ذلك لم تنخفض درجات الحرارة إلا قليلا، ليتساءل البعض متى يحين فصل الخريف وماذا سيحدث فيه؟

موعد فصل الخريف

إجابة الشق الأول من السؤال لدى معهد البحوث الفلكية الذي حدد بداية فصل الخريف أو ما يعرف بالاعتدال الخريفي يوم السبت بعد المقبل 23 سبتمبر، حينما يحدث ما يسمى بظاهرة الاعتدال الخريفي، وهي عبارة عن تعامل الشمس على خط الاستواء، ليستمر فصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الشمالي لنحو 89 يوما وفق حسابات المعهد.

بداية فصل الخريف لا يعني وداع الحر ودرجات الحرارة المرتفعة، فوفقا للبحوث الفلكية، فإن فصل الخريف هو انتقالي بين الصيف والشتاء، وغالبا ما يكون في النصف الأول منه شبيها لفصل الصيف، وفي النصف الثاني يأخذ من سمات فصل الشتاء من حيث انخفاض الحرارة والأمطار الغزيرة.

ملامح فصل الخريف

يتميز فصل الخريف بتقلباته الحادة وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فتشهد البلاد منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار، ما يؤدي إلى سقوط أمطار تتفاوت شدتها وتصل إلى القاهرة أحيانا.

بحسب البحوث الفلكية أيضًا فإن فصل الخريف يعني بداية موسم الأمطار في مصر وعدد من الدول العربية.

تعليق هيئة الأرصاد الجوية

فيما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد فصل الخريف هذا العام تقلبات جوية، ومن المحتمل أن تشهد البلاد عواصف جوية أخرى، بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض.

ويبدأ فصل الخريف أولى أيامه السبت الموافق 23 سبتمبر باستقرار تام في الأحوال الجوية، وعدم وجود فرص لسقوط الأمطار، بالإضافة إلى هدوء في نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.