«نسمات الخريف هلت».. سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى

مخاوف عديدة متعلقة بالعاصفة دانيال فقبل أن تصل إلى مصر، وبالتحديد على السواحل الشمالية الغربية، مرت العاصفة بعدة دول منها اليونان وليبيا وخلفت وراءها آثارا وخسائر فادحة، أما بالنسبة لمصر فكانت بشرى سارة جعلت نسائم الخريف تهل، وتخلص المواطنين من موجات حر شديدة عاشوها خلال فصل الصيف الذي أوشك على الانتهاء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن القاهرة الكبرى الآن تشهد أجواء خريفية رائعة وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة، مشيرة إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى، يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، متوقعة أن تنتهي الأتربة على شمال البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

انخفاض درجات الحرارة وأجواء ممتعة على القاهرة الكبرى

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، موضحة أن الأجواء الآن على شمال البلاد ممتعة، حيث يعمل الغطاء السحابي على تقليل ساعات ظهور أشعة الشمس، ويعمل نشاط الرياح على تقليل الإحساس بحرارة الطقس.

تساقط أمطار متفاوتة الشدة

وتوقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن آخر صور رصدتها الأقمار الصناعية أمس الثلاثاء، وخرائط التوزيعات الضغطية ومتابعة المنخفض الجوي الذي يؤثر على مصر «العاصفة دانيال»، تشير إلى تحرك المنخفض الجوي من غرب البلاد باتجاه الشرق ويصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والتي يصاحبها سقوط أمطار.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد الأمطار الخفيفة على جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء غد على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 10-9-2023

- القاهرة والوجه البحرى: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة.