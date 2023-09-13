الأرصاد الجوية: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع اقتراب فصل الخريف

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، في طقس اليوم والأيام المقبلة، بدءً من السواحل الشمالية وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد، وذلك بقيم بين 5-6 درجات، خاصة مع اقتراب بداية فصل الخريف الذي سيكون يوم السبت 21 سبتمبر الجاري، أي بعد اقل من 10 أيام.

الأرصاد تؤكد انخفاض درجات الحرارة

أشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى أن القاهرة الكبرى وشمال البلاد وشمال الصعيد، تشهد منذ صباح أمس الثلاثاء أجواء خريفية ممتعة بعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة، وذلك برغم موجة الأمطار التي ضربت المحافظات الساحلية ووصلت إلى القاهرة الكبرى بسبب تأثير العاصفة دانيال.

وكشفت الأرصاد الجوية، أنه متوقع أن تستمر حالة الاستقرار في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، فضلا عن الظواهر الجوية المتمثلة في وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية، وظهور الغطاء السحابي الذى يحجب أشعة الشمس معظم فترات النهار.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، العظمى والصغرى على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: 33 - 25.

- السواحل الشمالية: 30- 24.

- جنوب سيناء: 37 - 30.

- شمال الصعيد: 35 - 24.

- جنوب الصعيد: 38 - 29.