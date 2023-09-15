«معلومات الوزراء»: متوقع وصول سوق البتروكيماويات إلى أكثر من تريليون دولار

أكد تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن حجم سوق البتروكيماويات العالمية قُدر بـ584.50 مليار دورلا أمريكي في عام 2022، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق، وتيشر التوقعات إلى زيادة سوق البتروكيماويات في السنوات المقبلة.

وأضاف التقرير، أنّ من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة بلغت 7.0% من عام 2023 إلى عام 2030، لافتاً إلى أن الطلب على المنتجات من مختلف الصناعات ذات الاستخدام النهائي مثل البناء والمستحضرات الصيدلانية والسيارات عامل رئيسي يدفع إلى النمو.

ستشكل البتروكيماويات أكثر من ثلث النمو

فقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية «IEA»، ستشكل البتروكيماويات أكثر من ثلث النمو في الطلب على النفط بحلول عام 2030 وما يقرب من النصف بحلول عام 2050، كما تعمل كحلقة وصل مهمة بين النفط والغاز، والتوزيع، والتصنيع، والصناعات اللوجستية.

كما تتوقع الوكالة توسع صناعة البتروكيماويات واستهلاكها للمواد الأولية من النفط، حيث تستحوذ على أكبر مساهمة في نمو الطلب على النفط خلال الفترة 2022-2028، وستشكل المواد الأولية الكيميائية ما يقرب من 40% من إجمالي نمو الطلب على النفط خلال فترة التوقعات، مؤكدًا أن هذا النمو يمثل تحديًا كبيرًا للانتقال إلى مستقبل أخضر.

تدخل البتروكيماويات اليوم في مجموعة واسعة من المنتجات

ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة، تدخل البتروكيماويات اليوم في مجموعة واسعة من المنتجات الضرورية للحياة اليومية، حيث توجد في المنازل والمكاتب، والسيارات، وحتى في الأطعمة وتتضمن بعض الاستخدامات الشائعة للبتروكيماوياتك كالبلاستيك حيث تُستخدم البتروكيماويات لإنتاج أنواع مختلفة من البلاستيك تستخدم هذه المواد البلاستيكية في منتجات، مثل مواد التعبئة والتغليف والأنابيب والألعاب والحاويات.

كما تدخل في صناعة الألياف الاصطناعية، حيث تستخدم البتروكيماويات لإنتاج الألياف الاصطناعية، مثل النايلون والبوليستر وألياف لدنة، وتُستخدم هذه الألياف في الملابس والمفروشات ومنتجات المنسوجات الأخرى، وتستخدم البتروكيماويات لإنتاج المطاط الصناعي الذي يستخدم في الإطارات والأحزمة والخراطيم ومنتجات السيارات والمنتجات الصناعية الأخرى.