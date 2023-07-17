«النقل» تكشف تفاصيل محطة الحاويات بميناء السخنة: وضع اللمسات النهائية

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل محطة الحاويات بميناء السخنة، موضحاً أنه جاري وضع اللمسات النهائية لمحطة الحاويات بميناء السخنة «محطة حاويات هاتشيسون» والتي يبلغ طولها 2600 متر، ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م2، لافتًا إلى جميع أعمال تطوير ميناء السخنة، تتم وفق معايير الجودة العالمية مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات

ونوهت وزارة النقل إلى أن الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات بميناء السخنة 3.5 مليون حاوية مكافئة / سنويا، وحيث ستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر، والتي سيتم تسليمها قريبا إلى تحالف «هاتشيسون- COSCO-CMA» وفقاً لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة.

محور «السخنة - الدخيلة» اللوجيستي

وأوضحت الوزارة أن العقد يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنى الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع إنشاء محور «السخنة - الدخيلة» اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط مع تحالف «هاتشيسون- COSCO - CMA- MSC»، والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تطوير الموانئ المصرية

وأشار تقرير وزارة النقل، إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مؤكداً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية، وتحويل ذلك من خلال الجهد الشاق والعمل الدؤوب من جانب الدولة إلى قيمة اقتصادية مضافة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك في إطار عملية بناء القدرة الوطنية في مختلف المجالات.