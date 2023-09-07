شروط ومميزات التقديم لمدرسة سيدبيك لـ«البتروكيماويات».. «تعيين» و«مكافآت مالية»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لمدرسة سيدبيك للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2023-2024، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، مشيرا إلى أنّ التقديم مستمر عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حتى يوم 10 سبتمبر.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ مدرسة سيدبيك للتكنولوجيا التطبيقية متخصصة في «البتروكيماويات»، وتتيح فرصا للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

مميزات مدرسة سيدبيك للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

شروط التقديم

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2022-2023.

- ألا يقل مجموعه عن 210 درجات.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات «الإسكندرية - مطروح- البحيرة».

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب لالتحاق بالمدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

سنوات الدراسة

3 سنوات.

الشركاء

شركة سيدبيك البتروكيماويات.