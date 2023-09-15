تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. اعرف قائمة الجامعات التكنولوجية

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، والتي بدأت في الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد وفق تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، والذي شدد على ضرورة تأهيل البنية التحتية بشكل جيد للدراسة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

قبل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للتنسيق، تُحدد «الوطن» في إطار دورها الخدمي التعليمي والتربوي، تفاصيل الجامعات التكنولوجية والتي اشتملت على أماكن شاغرة لطلاب تنسيق هذه المرحلة، حيث أكدت وزارة التعليم العالي في تقرير لها، أن هذه النوعية من الجامعات توفر تعليماً على مستوى متميز لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أكد تزايد اقبال الطلاب على اختيار مسار التعليم التكنولوجي بالجامعات التكنولوجية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، حيث توفر الجامعات التكنولوجية مسارًا جديدًا لخريجي التعليم الفني والعام، لدراسة تخصصات جديدة، مثل: الميكاترونكس، والأوتوترونكس، وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات، وتكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية، وتكنولوجيا الميكانيكا، والذكاء الاصطناعي، والأمن السبيراني، وعلوم البيانات، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وغيرها من التخصصات التكنولوجية الجديدة.

قائمة الجامعات التكنولوجية في مصر

- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

- جامعة بني سويف التكنولوجية.

- جامعة الدلتا التكنولوجية.

- جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

- جامعة برج العرب التكنولوجية.

- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

- جامعة طيبة التكنولوجية.

- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

- جامعة سمنود التكنولوجية.

- جامعة مصر الدولية التكنولوجية.

- جامعة شمال القاهرة التكنولوجية.

- جامعة قويسنا التكنولوجية.

- جامعة الأقصر التكنولوجية.