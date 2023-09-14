موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. مسؤول بالتعليم العالي يوضح

بدأ العد التنازلي لظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف العام على التنسيق، أن نتيجة التنسيق للمرحلة الثالثة، سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأوضح السيد عطا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن اللجنة العليا للتنسيق، تعمل على قدم وساق وتواصل العمل على مدار الـ24 ساعة للانتهاء من إجراءات إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة، دائما ما تستغرق عملا أكبر من المراحل الأخرى، نظرا لتوزيع الطلاب على القطاعات المختلفة، فضلا عن كون المرحلة هي الأكبر في أعداد الطلاب.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 برقم الجلوس

ولفت رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إلى أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، ستكون متاحة برقم جلوس الطالب من خلال رابط موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية، فور الانتهاء منها مباشرة من كافة إجراءات تدشين النتيجة، حيث يُجرى حاليا إعدادها تمهيدا لعرضها على الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، ثم إعلانها للطلاب الناجحين في امتحانات الدورين الأول والثاني من امتحانات الثانوية العامة 2023.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 على الموقع الإلكتروني

وتابع عطا بأن إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، ستكون بعد دقائق قليلة من إعلان النتيجة للطلاب الناجحين في امتحانات الدورين الأول والثاني من امتحانات الثانوية العامة 2023 ووفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن عن موعد بدء الدراسة 2024 في مصر للجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية والأهلية، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

ويبدأ العام الدراسي الجامعي الجديد، يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعا، تنتهي في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهي الخميس 25 يناير 2024.