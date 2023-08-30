تفاصيل التحويل من الجامعات التكنولوجية المناظرة إلى بني سويف.. اعرف الشروط

أعلنت جامعة بنى سويف التكنولوجية، عن إجراءات والأوراق المطلوبة للتحويل من الجامعات التكنولوجية المناظرة إلى جامعة بني سويف التكنولوجية، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 27/8/2023 حتى يوم الخميس الموافق 7/9/2023

الأوراق المطلوبة للتحويل من الجامعات التكنولوجية المناظرة

وحددت جامعة بني سويف التكنولوجية الأوراق المطلوبة للتحويل من الجامعات التكنولوجية المناظرة كالتالي:

1ـ بيان حالة بالمواد موضح به الدرجات والتقدير موجه إلى جامعة بنى سويف التكنولوجية.

2ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

3ـ إيصال كهرباء أو مياه أو غاز حديث.

4ـ طلب تحويل يملأه الطالب من مقر شؤون الطلاب بالكلية.

5ـ يشترط حصول الطالب على تقدير جيد على الأقل من العام الدراسي سابق التحويل .

6ـ يتم استلام الأوراق المحددة ابتداء من 27/8/2023 إلى يوم الخميس الموافق 7/9/2023 .

جامعة بني سويف التكنولوجية

وتُعد جامعة بني سويف التكنولوجية، إحدى الجامعات في جمهورية مصر العربية، لربط الدراسة والتعليم بسوق العمل، حيث تقبل طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية وفق مجموع يتم تحديده، وبها معامل مجهزة لتدريب طلابها على التقنيات الحديثة عالميًا.وتقع جامعة بني سويف التكنولوجية بعد 4 كيلومترات من مدينة بنى سويف القديمة، وتحديداً فى منطقة «شرق النيل»، حيث بدأت الدراسة بها قبل 4 اعوام، ليتحقق حلم خبراء التعليم والاقتصاد والصناعة، بإتاحة تعليم مرتبط بسوق العمل، وأنشئت الجامعة على مساحة أكثر من 13 ألف مربع