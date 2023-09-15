برلماني: «حياة كريمة» حلم كبير والدولة تقدم أقصى ما تستطيع للمواطن

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، إن هناك تآلف وتناغم بين وزارتي الصحة والسكان والثقافة وهيئة التموين، وذلك في إطار الجهود المبذولة من جانب الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن الدولة تقدم أقصى ما تستطيع للمواطن المصري.

مستشفى كاملة لعلاج المواطنين في بيوتهم

وأضاف «محسب» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن القوافل تستهدف رعاية الأسرة بشكل كامل في صعيد مصر، حيث تستهدف كشوفات طبية مثل الجلدية والأسنان والرمد وسرطان الثدي للسيدات: «بنبعت مستشفى كاملة حتى بيت المواطن كي تكشف على الكبير والصغير وتقدم الأدوية بالمجان».

مبادرة حياة كريمة حلم كبير

وتابع عضو مجلس النواب، أنّ ما حدث في مبادرة حياة كريمة حلم كبير جدا، لافتًا إلى أن مراكز المحافظات الرئيسة كانت تحصل على كل الاهتمام قبل إطلاق المبادرة، ولم تكن القرى والنجوع تحصل على أي إمدادات او دعم من الدولة على نحو مباشر، ولم يكن هناك مياه أو كهرباء أو مركز شباب، ولكن بعد حياة كريمة أصبحت الخدمات المقدمة في القرى والنجوع لا تقل عن المقدمة في المراكز.