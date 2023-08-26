التجهيزات النهائية لمحطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل (فيديو)

نشرت وزارة النقل، فيديو عن التجهيزات النهائية لمحطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، موضحة خلال التشطيبات النهائية لمداخل المحطة وشبابيك التذاكر والأرصفة.

وفي سياق متصل، قال المهندس حسين شحاتة، مدير تنفيذ مشروع المحطة، أن المحطة مزودة بعدد من البوابات أو المداخل للمحاور المطلة عليها، وتم إنشاء مدخل مشاه ونفق سيارات، ورُعي تخصيص أدوار كاملة للمحلات التجارية سواء مولات أو غيرها كمطاعم ومحلات للملابس.

تخصيص ممرات مشاه

وأضاف المهندس حسين شحاتة لـ «الوطن»، أنَّ المحطة مزودة بمداخل ومخارج مُحددة بدقة، سواء للركاب للسفر، وتم تخصيص ممرات مشاه خاصة بالمواطنين الراغبين في شراء مستلزمات فقط من المحلات التجارية، كما أنَّها مزودة بأحدث الأنظمة فهي مزودة بشاشات ارشادية موزعة على المشروع بالكامل تتيح للركاب مواعيد القطارات بالتفصيل.

المعايير العالمية للإنشاء

وأشار مدير تنفيذ مشروع محطة سكك حديد صعيد مصر، أنَّ جميع الأعمال التي تتم في المحطة تتم وفق المعايير العالمية للإنشاء، إذ راعت المحطة توفير مخارج للهروب في حالة وجود أي حرائق أو غيرها، فضلاً عن استخدام أجهزة إنذار مبكرة حديثة.