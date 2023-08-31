شركة «إم أو تي»: محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر في الاختبارات النهائية

قال اللواء ناجي نبيل مساعد العضو المنتدب لشركة إم أو تي التابعة لوزارة النقل، المشرفة على تنفيذ محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل في الجيزة، إنّ المحطة حاليًا في مرحلة الاختبارات النهائية لجميع الأنظمة الموجودة بها وعلاقتها ببعضها البعض، مؤكدًا أنّ المحطة صُممت وفق المعايير العالمية، وتم تنفيذها في جدول زمني محدد.

وأضاف اللواء ناجي نبيل، لـ«الوطن»، أنّ المحطة تشتمل على ورش لصيانة عربات القطارات والجرارات وعدد من الأدوار الخدمية الاستثمارية كمولات تجارية، لافتًا إلى أنّ المحطة تعتبر إضافة لمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، فبها جراج متعدد الطوابق من المقرر الانتهاء منه خلال شهرين، ومزودة بمحطة حافلات لاتوبيسات النقل العام، مؤكداً أنها مرتبطة بوسائل النقل الأخرى فتبعد عنها محطة المونوريل بـ250 مترًا ومحطة مترو إمبابة 900 متر.