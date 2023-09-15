وزير الأوقاف يؤدي صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب في «المرسي أبو العباس»

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية، صلاة الغائب اليوم على ضحايا المغرب وليبيا وذلك عقب الانتهاء من صلاة الجمعة بمسجد المرسي أبو العباس في الإسكندرية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعدد من قيادات الإسكندرية، وبحضور شعبي كبير.

التضامن مع الأشقاء في المغرب وليبيا

وقال «جمعة» في تصريحات صحفية، إن القرار جاء تضامنا مع الأشقاء في المغرب العربي الشقيق بعد الزلزال المدمر، والأشقاء في ليبيا بعد تعرضهم لإعصار دانيال.

وأشار إلى أن الأوقاف خصصت مبلغ 30 مليون جنيه من مواردها الذاتية للمساهمة في المساعدات التي تمدها الدولة للأشقاء في ليبيا والمغرب، ضمن المساهمات التي تقوم بها الدولة المصرية في الوقوف بجانب المغرب وليبيا.

مساعدات الأوقاف للدول المتضررة

وأوضح أن المساعدات التي ستذهب للدول المتضررة ستكون بواقع 10 ملايين جنيه ضمن المساعدات الموجهة للأشقاء في ليبيا جراء الإعصار القاسي الذي ضرب بعض المناطق فيه، وتسبب في خسائر للأرواح، كما أنها توجه مساعدات بقيمة 10 ملايين جنيه لأشقائنا في دول المغرب جراء الزلزال الذي ضرب بعض مناطقها، فيما تتوجه الأوقاف بالتبرع بـ10 ملايين جنيه لدولة سلوفينيا بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد.

صلاة الغائب في مساجد مصر

وأشار إلى أن الأوقاف قررت إقامة صلاة الغائب اليوم في مساجد مصر، وهو ما تم من الإسكندرية اليوم بالتزامن مع سائر المحافظات.