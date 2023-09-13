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عميد أصول الدين بطنطا يهدي وزير الأوقاف درع الكلية

كتب:

رؤى ممدوح
09:22 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
تكريم وزير الأوقاف يتسلمه نائبه

تكريم وزير الأوقاف يتسلمه نائبه

أهدت كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا، درعها للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية.

إهداء درع كلية أصول الدين لوزير الأوقاف

أهدى الدكتور أحمد إسماعيل أبوشنب عميد كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا، درع الكلية للدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشؤون التدريب الامتحانات، نيابة عن وزير الأوقاف، ضمن فعاليات المؤتمر الثالث لكلية أصول الدين بطنطا، تحت عنوان: «جهود المؤسسات الإسلامية في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية في الواقع المعاصر.. التحديات والآمال».

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