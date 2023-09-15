كيفية صلاة الغائب على الميت.. وزير الأوقاف يوضح شروطها

أوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية، كيفية صلاة الغائب على الميت، مؤكدا أنها هي ذات صلاة الجنازة بنية صلاتها على الغائب (على من لقوا ربهم)، وتكون بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية والدعاء للأموات بعد الثالثة ولك ولهم بعد الرابعة.

كيفية صلاة الغائب على الميت

كما أوضحت دار الإفتاء المصرية، كيفية صلاة الغائب على الميت، قائلة إن الأصل في صلاة الجنازة أن يكون الميت حاضرًا بين يدي الإمام والمصلين، ويوضع تجاه القبلة للصلاة عليه، ومع ذلك فإنه يجوز الصلاة عليه إذا لم يكن حاضرًا بين يدي الإمام والمصلين ولكن بشرط أن تكون بلدته تبعد عن بلد الصلاة عليه ولو كانت المسافة بين البلدين دون مسافة القصر، فإن كان المصلون والمتوفي في بلدة واحدة فلا تجوز الصلاة إلا بحضور المتوفي ولو كبرت البلدة، ولعل الأيسر اعتبار قرب وبعد البلدة في عصرنا باعتبار الحدود بين المحافظات، ولا يشترط في جواز الصلاة على الميت الغائب أن يكون الميت مستقبلًا للقبلة.

وأضافت «الإفتاء» خلال الحديث عن كيفية صلاة الغائب على الميت، أن الشرط الثاني لأداء الصلاة يكون اعتبار الوقت، فالشافعية يقيِّدون صحة الصلاة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت، بأن كان مكلفًا مسلمًا طاهرًا؛ لأنه يؤدِّي فرضًا خوطب به، بخلاف من لم يكن كذلك، وقيَّد الحنابلة الوقت بشهر من حين وفاته، وعلَّلوا بأنه لا يعلم بقاء الميت من غير تلاشٍ أكثر من ذلك.

صلاة الغائب

وأوضحت الإفتاء في كيفية صلاة الغائب على الميت أنها مثل صلاة الجنازة، ولكن بنية صلاتها على الغائب، وتكون بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية ويكون الدعاء للأموات بعد الركعة الثالثة، وللشخص الذي يصلي في الركعة الرابعة.