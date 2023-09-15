قبل عرضه مساء اليوم.. تفاصيل الحلقة الأولى لبرنامج بيت مراد على ON

تعرض اليوم الجمعة أولى حلقات برنامج «بيت مراد» على شاشة قناة ON، مساء اليوم في تمام الساعة 8 ونصف مساءً، ويقدم البرنامج الكاتب أحمد مراد وتظهر معه في الحلقات ابنته فاتيما.

وخلال برنامج بيت مراد، الذي يعرض على قناة on tv يناقش الكاتب أحمد مراد وابنته فاتيما، بعض الكتب التي أثرت في تكوينها، ليتم ترشيحها لأبناء جيلها من المراهقين.

وخلال حلقة اليوم من برنامج بيت مراد، سيكون The Chemistry Between Us للكاتب لاري يونج، أول الكتب التي سيتم مناقشتها في الحلقة الأولى من البرنامج، وكذلك كتاب Talking to Strangers للكاتب مالكوم جلادويل.

تفاصيل برنامج بيت مراد

برنامج بيت مراد، ثقافي بشكل مختلف من حيث التنفيذ، ويعتمد على المواقف الدرامية التي تجمع بين أحمد مراد وابنته فاتيما داخل منزلهما، وستؤدي هذه المواقف الدرامية إلى استعراض ومناقشة مجموعة من الكتب، يكون محتواها متعلق بالأحداث التي تدور داخل الحلقات، ليتم ترشيحها للمشاهدين بشكل غير مباشر، من خلال وجهة نظر الأب الذي يمتلك العديد من خبرات الحياة، وكذلك وجهة نظر الابنة التي تمثل الجيل الجديد.

موعد وقنوات عرض برنامج بيت مراد

برنامج بيت مراد، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، ويعرض يوم الجمعة من كل اسبوع الساعة الثامنة والنصف على قناة ON.