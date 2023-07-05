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أحمد مراد: رواية «موسم صيد الغزلان» على شاشة السينما قريبا

كتب:

أحمد حسين صوان
01:24 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
أحمد مراد

أحمد مراد

أعلن الكاتب أحمد مراد، تحويل روايته «موسم صيد الغزلان» إلى فيلم سينمائي، لتكون سادس أعماله للسينما، بعد أولى تجاربه مع روايته «الفيل الأزرق» التي تحولت إلى فيلم سينمائى عام 2014، وفيلم الأصليين 2017، وفيلم «تراب الماس» 2018، وفيلم «الفيل الأزرق 2» 2019، وأخيرًا رواية «1919» والتي تحولت إلى فيلم بعنوان «كيرة والجن» وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقال أحمد مراد، في بيانٍ صحفي، «أجريت تعديلات درامية على رواية موسم صيد الغزلان لكي تتماشى مع الدراما السينمائية، من حيث الإيقاع، والزمن، مع الحفاظ على تفاصيل الرواية والشخصيات، وبالطبع هناك مفاجأة للقارئ الذي يعرف أحداث الرواية».

وعن فكرة تحويل كتاباته الأدبية إلى أعمال سينمائية، أشار أحمد مراد إلى أنّ كتابة النص الروائي تختلف عن الكتابة للسينما بشكل كبير، فالرواية تنقل المشاعر بالأسلوب الأدبي والحوار، أما السيناريو فهو فن مرتبط بما تستطيع الكاميرا تصويره، مؤكدًا أنّ فيلم موسم صيد الغزلان يخضع لزمن مستقبلي، وإيقاع مختلف، ما يفتح الباب لنوعية متلقي ومشاهد جديدة من مستويات عمرية مختلفة، عكس الرواية التي تعتمد بشكل كبير على خيال القارئ.

وتعد رواية «موسم صيد الغزلان» السادسة في أعمال أحمد مراد الروائية، صدرت عن دار الشروق للنشر عام 2017، وتتكون من 333 صفحة من القطع الصغير، وتدور أحداثها في المستقبل ولكنها تعتمد على مزج الواقع والخيال في إطار من الإثارة والتشويق.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.