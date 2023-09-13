بيت مراد.. برنامج ثقافي جديد على قناة «ON» بداية من 15 سبتمبر

يستعد الكاتب أحمد مراد، لإطلاق أول برامجه التلفزيونية «بيت مراد» على قناة «ON» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بداية من 15 سبتمبر.

تظهر مع أحمد مراد، في البرنامج، ابنته «فاتيما»، وتقوم بمناقشة بعض الكتب التي أثرت في تكوينها، ليتم ترشيحها لأبناء جيلها من المراهقين.

«بيت مراد» برنامج ثقافي بشكل مختلف من حيث التنفيذ، ويعتمد على المواقف الدرامية التي تجمع بين أحمد مراد وفاتيما داخل منزلهما، وستؤدي هذه المواقف الدرامية إلى استعراض ومناقشة مجموعة من الكتب، يكون محتواها متعلق بالأحداث التي تدور داخل الحلقات، ليتم ترشيحها للمشاهدين بشكل غير مباشر، من خلال وجهة نظر الأب «مراد» الذي يمتلك العديد من خبرات الحياة، وكذلك ابنته «فاتيما» التي تطمح لتحقيق ذاتها، وتكوين شخصيتها المستقلة.

البرنامج يذاع كل يوم جمعة الساعة الثامنة والنصف مساء، بداية من 15 سبتمبر، وهو من إنتاج شركة «ميديا هب».

سيركز البرنامج على مجموعة من أهم القضايا التي تهم المشاهدين مثل مشاكل المراهقين، الحب والعلاقات، المشاكل النفسية، المستقبل المجهول، الذكاء الاصطناعي، اختلافات وجهات النظر بين الأجيال، كيفية التغلب على المخاوف، علاقة الإنسان بالحيوان، وغيرها من الموضوعات المهمة.