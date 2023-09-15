بعد العاصفة دانيال.. أسباب التغيرات المناخية ومراحلها وصولا للظواهر المتطرفة

بعد تعرض ليبيا للعاصفة دانيال، التي تسببت في آلاف الوفيات والمصابين، وبعد التقلبات الجوية التي تحدث خلال هذه الأيام؛ أصبحت فكرة التغير المناخي مطروحة على الساحة من جديد، بسبب دوره الكبير في بعض الكوارث الطبيعية التي تحدث عالميًا.

وتقدم لكم «الوطن» عبر السطور التالية الأسباب التي تؤدي لحدوث التغير المناخي، وطريقة حدوثه، وأبرز المخاطر والأضرار التي تترتب عنه، وفقًا لوزارة الصحة والسكان.

كيف يحدث التغير المناخي؟

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك، فكرة التغير المناخي وكيف يحدث هذا الأمر، مشيرة إلى أنه يمر بعدة مراحل كالتالي:

- مرحلة الانبعاثات الغازية الدفيئة التي تنتج عن العديد من الصناعات كالسيارات وغيرها.

- يتسبب الوقود الأحفوري في انبعاث الغازات الدفيئة.

- الغازات الدفيئة تحبس حرارة الشمس.

- عند هذه المرحلة يحدث الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

- تستمر درجة حرارة العالم في الارتفاع بوتيرة سريعة.

- تسبب الحرارة العديد من المخاطر والأضرار.

مخاطر وأضرار التغير المناخي

وأضافت الوزارة عبر منشورها، أن من أهم المخاطر التي تسببها الحرارة المرتفعة نسبيًا، والتي تنتج عن التغير المناخي، الآتي:

- تسبب الحرارة تغيرات في أنماط الطقس.

- حدوث اضطراب في توازن الطبيعة المعتاد.

- يحدث العديد من المشاكل الصحية للبشر والحيوانات والنباتات.