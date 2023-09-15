«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة وطقس اليوم.. العظمى على القاهرة 33

استقرار في الأحوال الجوية شهدته كافة الأنحاء على مدار اليومين الماضيين، إذ سجلت درجات الحرارة المعدلات الطبيعية لها، بعد انتهاء العاصفة «دانيال» التي أدت إلى سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ويسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة اليوم

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ويكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وجاءت درجات الحرارة اليوم، على النحو التالي:

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 33 24

أكتوبر 34 23

بنها 33 24

دمنهور 33 24

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 24

دمياط 32 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 32 23

رفح31 25

رأس سدر 35 26

نخل 31 19

كاترين 29 15

الطور 33 27

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 30 24

العلمين 30 24

مطروح 29 22

السلوم 29 21

سيوة 31 20

رأس غارب 36 27

الغردقة 35 27

سفاجا 36 28

مرسى علم 36 28

شلاتين 36 28

حلايب33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 33 24

بني سويف 34 23

المنيا 35 22

أسيوط 34 23

سوهاج 35 24

قنا 39 26

الأقصر 38 27

أسوان 38 27

الوادي الجديد 38 22

أبو سمبل 37 28