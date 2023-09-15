محافظ الشرقية يعلن افتتاح 6 مشروعات في ديرب نجم بتكلفة 64 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية افتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 64 مليونا و200 ألف جنيه بمركز ديرب نجم بقطاعات (الشباب والرياضة - الكهرباء) جاهزة للافتتاح ضمن 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب أبو متنا

وأوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب أبو متنا بتكلفة مليون و800 ألف جنيه واحلال ملعب مركز شباب جميزة بني عمرو بتكلفة 4 ملايين جنيه وإنشاء مبني إداري بمركز شباب الصانية بتكلفه مليون و400 ألف جنيه .

إنشاء حمام سباحة بمركز شباب ديرب نجم بتكلفة 8 ملايين جنيه

وتابع كما تم إنشاء حمام سباحة بمركز شباب ديرب نجم بتكلفة 8 ملايين جنيه وإنشاء حمام سباحة بنادي ديرب نجم بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وفي قطاع الكهرباء تم الانتهاء من أعمال إنشاء موزع منشأة صهبرة بتكلفة 45 مليون جنيه.