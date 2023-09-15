حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

إزالة حالتين تعدي بالدبش الأبيض على مساحة 650 مترا

تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس، من إزالة حالتي تعدي بالدبش الأبيض على مساحة 650 متر بعزبة أبو يونس التابعة لمدينة بلبيس، وبالوحدة المحلية بغيته تم تنفيذ إزالة لسور بالدبش الأبيض على مساحه 200 متر بجوار بطريق العاشر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة التعديات في مركز الحسينية

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، من فك شدة خشبية لصبه دور ثاني علوي بناحية الصالحية الجديدة.

وفي مدينة منشأة أبو عمر، تم تنفيذ الإزالة الفورية في المهد لشدة خشبية لمنزل مقام بالمخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبه المخالف.

وفي مركز مشتول السوق تم إزالة سور بالدبش الأبيض والأسمنت، أقيم على الأرض الزراعية بالمخالفة، دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

إزالة 4 حالات بنطاق الأسدية

وفي سياق متصل، تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد من فك شدة خشبية، عبارة عن دور ثالث علوي بقرية القطاوية، وعزبة تل شمنديل بالقطاوية دون الحصول على تصريح بناء داخل الكتلة السكنية.

كما تم ازالة 4 حالات تعدي بنطاق الوحدة المحلية بالأسدية، بمساحة 60 متر، عبارة عن مباني دبش بالشيخ جبيل، وإزالة أسوار طولية بمساحات مختلفة بإجمالي أطوال 180 مترا.