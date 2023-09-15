انطلاق فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مركز ديرب نجم في الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن هناك دور بارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، مشيداً بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

انطلاق فعاليات القافلة الدعوية الكبري بمساجد مركز ديرب نجم

ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف إلى انطلاق فعاليات القافلة الدعوية الكبري بمساجد مركز ديرب نجم والمقامة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف حيث تضم القافلة بين أعضاءها فضيلة الدكتور عماد الدين العجيلي أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة والدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية.

تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة

وأوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف أن فعاليات القافلة الدعوية بدأت بشعائر صلاة الجمعة ويتبعها تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب لافتاً إلى انطلاق القافلة الدعوية يأتي في إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف و وزارة الأوقاف، لافتاً إلى انه من المقرر إقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال والعاصفة بدولتي المغرب وليبيا الشقيقتين بجميع مساجد المحافظة بعد أداء صلاة الجمعة.