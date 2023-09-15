تحذيرات مغربية من سقوط أمطار رعدية في مناطق الزلزال

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمملكة المغربية تعرض عدد من مناطق المملكة لزخات مطر رعدية قوية مصحوبة بحبات البرد.

إصدار إنذار بمستوى يقظة برتقالي

ونقلت وسائل إعلام مغربية محلية بيان المديرية، حيث أصدرت الأرصاد المغربية إنذارا بمستوى يقظة برتقالي، يشمل زخات مطر 25 – 35 ملم بمناطق «الناظور والدرويش وجرادة وفكيك وبولمان وميدلت» وتستمر احتمالات سقوط الامطار حتى الحادية عشر ليلًا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية المغربية سقوط أمطار على المناطق المنكوبة بالزلزال، مطالبةً بمزيد من الحيطة والحذر، تفاديا لوقوع أضرار أخرى أو حتى سقوط ضحايا جدد.

زخات رعدية ببعض المناطق المغربية

وقال الحسين يوعابد مدير التواصل بمديرية الأرصاد المغربية إنه انطلاقا من اليوم، ستمر البلاد بسحب غير مستقرة خاصة شرق البلاد والأطلس المتوسط ومناطق الجنوب الشرقية، وستكون مصحوبة بالبرد والرياح المعتدلة في المناطق الشمالية والأطلس الكبير، مؤكدا احتمال حدوث زخات رعدية ببعض المناطق.

وأشار إلى أن المديرية سجلت أمس زخات رعدية ضعيفة بمناطق الحوز وتارودانت، متوقعًا أن تكون أقل حدة اليوم.