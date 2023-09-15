صندوق أوبك يدعم جهود الإغاثة في المغرب بـ500 ألف دولار

وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية على تقديم منحة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي لدعم جهود الإغاثة الإنسانية الفورية والمتوسطة الأجل كاستجابة من الصندوق تجاه الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر الجاري.

الزلزال مدمر ولم تشهده المغرب منذ 100 عام

وأفاد البيان الذي أصدره الصندوق، واطلعت «الوطن» على نسخة منه، أن الزلزال الذي ضرب المغرب وبلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، ألحق أضرارا جسيمة وأودى بحياة الآلاف، ما جعله أكبر زلزال يضرب المغرب منذ أكثر من 100 عام.

وأوضح البيان أن المنحة ستلبي المساعدات الطارئة التي يقدمها صندوق أوبك الاحتياجات الحرجة بما في ذلك توفير الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى، فضلا عن تدابير الحماية والوقاية كجزء من عملية الإغاثة الشاملة.

وأكد أنه سيجري توجيه المنحة من خلال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، حيث ستوفر مساعدة حيوية لجمعية الهلال الأحمر المغربي.

التضامن مع شعب المغرب

من جانبه، قال المدير العام لصندوق أوبك الدكتور عبد الحميد الخليفة: «إننا نتضامن مع شعب المغرب الذي تكبد خسائر مدمرة نتيجة هذا الزلزال المدمر، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، نأمل أن تتمكن مساعدتنا الفورية من تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين والمساعدة في تعافيهم».

وتهدف المنحة إلى مساعدة الفئات الأكثر ضعفا من السكان مثل الأسر والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. يتماشى التزام صندوق أوبك بتقديم المساعدات الإنسانية مع شراكته طويلة الأمد مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتي يعود تاريخها إلى عام 1997.

وحتى الآن، قدم صندوق أوبك ما يقرب من 32 مليون دولار أمريكي في شكل منح إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لأكثر من 85 مبادرة إنسانية واستجابة للطوارئ.