إقامة صلاة الغائب في مساجد مصر اليوم على ضحايا المغرب وليبيا

أعلن محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية، أنّ إقامة صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا ستكون اليوم، عقب الانتهاء من صلاة الجمعة مباشرة، تضامنا مع الأشقاء في المغرب العربي الشقيق بعد الزلزال المدمر، والأشقاء في ليبيا بعد تعرضهم لإعصار دانيال.

إقامة صلاة الغائب

وخلال الحديث عن إقامة صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا، أوضحت الأوقاف أنها خصص مبلغ 30 مليون جنيه من مواردها الذاتية للمساهمة في المساعدات التي تدمها الدولة للأشقاء في ليبيا والمغرب، ضمن المساهمات التي تقوم بها الدولة المصرية في الوقوف بجانب المغرب وليبيا.

وقالت الأوقاف بعد الإعلان عن إقامة صلاة الغائب اليوم في مساجد مصر، في بيان لها، إن المساعدات التي ستذهب للدول المتضررة ستكون بواقع 10 ملايين جنيه ضمن المساعدات الموجهة للأشقاء في ليبيا جراء الإصار القاسي الذي ضرب بعض المناطق فيه، وتسبب في خسائر للأرواح، كما أنها توجه مساعدات بقيمة 10 ملايين جنيه لأشقائنا في دول المغرب جراء الزلزال الذي ضرب بعض مناطقها.

مساعدات للدول الشقيقة

وتتوجه الأوقاف بالتبرع بـ10 ملايين جنيه لدولة سلوفينيا بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد، كما أنه من المقرر إقامة صلاة الغائب في المساجد اليوم، بعد صلاة الجمعة، ويأتي ذلك ضمن إطار جهود الدولة المصرية في مساعدات الدول الشقيقة التي تعرضت أو تتعرض لحوادث أو نكبات طارئة.