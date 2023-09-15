البلوجر «الحاج الضوي»: الصعيد شهد تنمية غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية

قال الحاج الضوي، بلوجر شهير، أحد أبناء الصعيد، إن أصله يعود إلى مدينة الأقصر، من قرية صغيرة شمالي الأقصر، التي شهدت تنمية كبيرة بعد الكثير من التهميش، «وخلال السنوات العشر الماضية، شهد الصعيد اختلافا لمسناه، من مشروعات تنموية وبنية تحتية».

الضوي: خطة عمرانية لتنمية صعيد مصر

وأضاف الضوي، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «رسالة وطن» المُذاع على راديو 9090، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أنه في إطار الخطة العمرانية لتنمية صعيد مصر، تم إنشاء محور لربط الطرق الصحراوية السريعة وربط طريق البر الغربي بالشرقي، بتكلفه 7 مليارات جنيه من ميزانية الدولة، ما ساهم في نقلة كبيرة شهدتها حركة النقل والمواصلات بالمدينة السياحية، ووفر الكثير من الوقت للذهاب إلى معبد بالبر الغربي مثل «حتشبسوت» ليستغرق الطريق دقائق قليلة، لا تتعدى 8 دقائق.

مشروعات بنية تحتية لربط شبكة الطرق

وتابع البلوجر الشهير، بأن المشروع تم إنشاؤه في قريته نفسها، ويُسمى محور زينية قبلي الأقصر، مؤكدا أن ما يحدث في صعيد مصر حاليا من تنمية وعمران أمر غير مسبوق، «الصعايدة ناس بتحب مصر.. وأكتر ناس وطنيين الصعايدة وأكتر ناس ممكن يقفوا جنب بلدهم ورجالة وجدعان».

الحاج الضوي

يشار إلى أن الحاج الضوي بلوجر، اشتهر بمقاطع فكاهية عن الحياة بريف وصعيد مصر، وحاليا يوجد 3 ملايين متابع و600 ألف على صفحته بـ «فيسبوك»، و1,7 مليون مشترك بقناته على يوتيوب، و900 ألف مشترك على تطبيق «تيك توك».