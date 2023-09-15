الكاتبة همت سلامة: صعيد مصر شهد تغييرا شاملا خلال 9 سنوات فارقة في تاريخه

أكدت الكاتبة الصحفية همت سلامة، نجاح خطط التنمية المستهدف منها تغيير أحوال صعيد مصر للأفضل، في ظل الجمهورية الجديدة واهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد، قائلة: «9 سنوات فارقة في تاريخ صعيد مصر منذ تولي الرئيس السيسي الحكم».

همت سلامة: صعيد مصر أصبح «حاجه تانية خالص»

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «رسالة وطن» المُذاع على راديو 9090 تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أنَّ هناك فارقا واضح لمن يزور صعيد مصر في الوقت الحالي، مؤكدة أنه سيرى صعيدا جديدا ومدنا جديدة، فالصعيد أصبح «حاجة تانية خالص».

صعيد مصر ينتقل إلى مرحلة التمكين

وتابعت الكاتبة الصحفية أنَّه منذ الاهتمام الكبير بصعيد مصر وإنشاء مشروعات تنموية لتعويضه عن سنوات الإهمال والتهميش وذلك على مستوى كافة القرى والمدن، ما يمكن تسميته بـ «الانتقال إلى مرحلة التمكين»، موضحة أنَّ مثلث التنمية الحقيقي بأي دولة يتمثل في المواطن والمشروعات التنموية ومحاور تنمية.

أول زيارة داخلية استهل بها السيسي 2023.. سوهاج كانت الوجهة

وأشارت إلى الخطة التي تبنتها الرئاسة المصرية، حتى أنَّ أول زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية عام 2023، كانت لصعيد مصر عندما زار محافظة سوهاج، موضحة: «الوضع حاليا مش مجرد زيارة وبتمشي وشوية كلام، ولكن مشروعات تُقام على أرض الواقع وبنية تحتية يتم تأسيسها وبرامج وخطط لتمكين المرأة والشباب والكثير من الإنجازات الجاري عملها، ليتغير الوضع للأفضل وتقل أعداد المهاجرين في ظل عملية التنمية، فالشباب يخرج للحياة ليجد وظيفة وحياة في المدينة التي نشأ فيها».