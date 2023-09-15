أحمد فهمي يكشف عن شخصيته في «حكاية ألفريدو».. صاحب مطعم

كشف الفنان أحمد فهمي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن تفاصيل شخصيته في مسلسل «حكاية ألفريدو» المقرر عرضه عبر قناة أون.

المسلسل يعرض عبر قناة أون

وشارك أحمد فهمي جمهوره فيديو يكشف من خلاله تفاصيل شخصيته، قائلا: «أنا فريد المصري متخرج من طب بس عمري ما اشتغلت دكتور أكيد الطب مهنة مهمة بس أنا جريت ورا حلمي وسافرت ودرست في أهم المدارس المتخصصة في إيطاليا وفتحت أهم مطعم في إيطاليا هو مطعم الفريد دلوقتي المطعم موجود هنا في مصر تقدر تيجي في أي وقت».

وعلق «فهمي» على الفيديو، قائلا: «فيه حب بيبتدي ويخلص وحب عمره ما بينتهي، الفريدو قريبا».

حكاية ألفريدو

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين، منذ أيام عبر حسابه، بموقع تبادل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن مسلسله الجديد «ألفريدو» المستوحى من كتاب «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفى محمود، وكتب قائلا: بسم الله توكلنا على الله.. قريبًا مسلسل ألفريدو من عشر حلقات.. عن كتاب 55 مشكلة حب لمصطفى محمود.. إنتاج أحمد عبد العاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.