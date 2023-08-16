إلهام شاهين: سعيدة بالعمل مع الشركة المتحدة بمسلسل «الفريدو»

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تصوير مسلسل «الفريدو»، قائلة: «المسلسل تجربة جديدة، وأحب دائما مفاجأة الجمهور من خلال تقديم كل الأدوار والأعمال التي لم يقدمها أحد من قبل على الشاشة»، متابعة أنها تحب المغامرة وتقديم أدوار جديدة غير معتادة أو تقليدية.

تفاصيل مسلسل «الفريدو»

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على فضائية «DMC» أنها تبعد لفترات طويلة عن الساحة الفنية ولكنها تعود بأعمال وأدوار جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أن مسلسل «الفريدو» يأتي من كتاب «55 قصة حب» للدكتور مصطفى محمود، عبارة عن عدة قصص حول أنواع مختلفة من الحب ليس فقط بين الرجل والمرأة، ولكن أيضا علاقات بين الأهل والأصدقاء سيُقدم بشكل جديد غير تقليدي.

وأعرب عن سعادتها بهذا العمل الذي يأتي من كتابة عمرو محمود ياسين، متابعة أنها تجربة جديدة مع المخرج عصام نصار ومشاركة مجموعة شبابية عظيمة منها أحمد فهمي، ندى موسى، وغيرهم.

سر نجاح أعمال إلهام شاهين

تابعت: «سر نجاح أعمالها يرجع إلى تقديمها رسالة مهمة، فضلا عن وجود إيقاع متناغم في الموضوعات الرئيسية وصراحة الموضوعات ومناقشتها بعيدا عن الخطوط الفرعية الكثيرة»، مشيرة إلى أن جميع أعمالها الدرامية مهمة وتخطت أكثر من 50 عملا ولكن المقرب لها في المقام الأول مسلسل «نصف ربيع الآخر».